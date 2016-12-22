Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

TFF, pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık'ın yöneteceğini açıkladı.

Yorum Yap

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

ALİ PALABIYIK YÖNETECEK

Haftanın en kritik maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak.

Diğer taraftan, Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmayı Serkan Çınar, Galatasaray-Alanyaspor mücadelesini ise Halis Özkahya yönetecek.

FENERBAHÇE'YE YARIYOR

Ankara bölgesi hakemi ev sahibi Trabzonspor'un 10 maçını yönetti.

Bordo-mavililer bu maçların 4'ünü kazandı, 4'ünü kaybetti. 2 maç da berabere bitti.

35 yaşındaki hakem, Fenerbahçe'nin ise 11 maçını yönetti. 

Sarı-lacivertliler bu maçların 5'ini kazanırken 3'ünde mağlup oldu. 3'ünden ise beraberlikle ayrıldı.

DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ... 

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM