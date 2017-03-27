Trabzonspor: FIFA’ya başvuracağız

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Kulübümüzün UEFA, TFF ve Fenerbahçe Kulübü aleyhine yapmış olduğu müracaatın reddedildiğine dair CAS kararı bugün akşam saatlerinde avukatlarımıza bildirilmiştir. Daha önce defaten açıkladığımız üzere bu davanın konusu yetki ve uygulanacak cezalar olup; tescillenen şikenin varlığı bu dava konusu değildir. Adı geçen kulüp ve şahısların şike eylemlerinin varlığı UEFA Disiplin Komitesi, UEFA Temyiz Kurulu, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi kararları ile de sabittir. Kaldı ki, CAS’ın önceki kararlarında, Türkiye’de adli yargı mercilerince ne karar verilirse verilsin kendi kararlarının asla değişmeyeceğine vurgu yapılmıştır. Kulübümüz sürece yönelik bütün olasılıkları değerlendirerek yol haritasını belirlemiştir. CAS’a yapılan müracaatımız ile ilgili olarak yöneticilerimiz ve hukukçularımızın önceki açıklamaları ile de sabit olduğu üzere süreci bugüne kadar kararlılık ve ciddiyetle takip eden kulübümüz, bundan sonra da hukuken hakkını aramaktan ve FİFA’ya müracaattan imtina etmeyecektir.”



