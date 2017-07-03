Trabzonspor FIFA'ya başvuruyor

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yönetim kurulu üyeleri Coşkun Bülbül ve Özer Bayraktar ile hukuk kurulundan avukat Nusret Yılmaz'ın, FIFA'ya başvuru yapmak üzere Zürih'e gittiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "3 Temmuz 2011, Türk futbolu için bir utançtır! Ülke futboluna bulaşan kara leke 3 Temmuz'da gün yüzüne çıkmış, şike, teşvik ve adaletsizlik tüm futbolseverlerin futbol hevesini kursağında bırakmıştır." ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU İÇİN ZÜRİH'E GİTTİLER

Dün olduğu gibi bugün de sadece Trabzonspor taraftarı için değil, futbola gönül veren herkes için 3 Temmuz'un bir kupadan fazlası olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Trabzonspor'u temiz futbol isteyenler ve adaletsizliğe uğrayanlar anlayabilir, Trabzonspor'u 'kumpas' dedikleri tapelerle UEFA'ya şikayet edenler ve yıllarca FETÖ'nün yargı uzantılarıyla kol kola yürüyenler değil. Artık yeni bir döneme giriyoruz. Trabzonspor Kulübü olarak Türk futbolunun gelişimine ve dahi itibarına zarar verenlerin temizlenmesi, hakkımızı aramak için adalet arayışında FIFA'ya doğru yola çıktık. FIFA'ya başvurumuzu bugün, 3 Temmuz'un altıncı yıl dönümünde yapmak üzere asbaşkanımız Ahmet Çubukçu, yönetim kurulu üyelerimiz Coşkun Bülbül ve Özer Bayraktar ile Hukuk Kurulumuzdan avukat Nusret Yılmaz, Zürih'e uçtu."