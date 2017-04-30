Trabzonspor fırsat tepti

Trabzonspor, Gençlerbirliği duvarını aşamadı. Maç boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Bordo Maviler, 0-0'a razı oldu.

90 DAKİKADAN GOL ÇIKMADI

Oyunu maç boyunca rakip yarı sahaya yıkan Trabzonspor, Olcay ve Rodallgea'yla net fırsatlardan yararlanamadı. Gençlerbirliği ise daha çok kontra atak futbolunu tercih etti.

Konuk ekip, kaleyi bulan ilk şutunu 67. dakikada çekti. Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz, 86. dakikada 2. sarı karttan oyun dışı kaldı. Bu beraberliğin ardından Trabzonspor puanını 48'e, Gençlerbirliği ise 40'a çıkardı. Galip gelmesi durumunda 49 puanlı 4. Galatasaray'ı geçme şansı olan Trabzonspor, bu beraberlikle istediğini alamadı.