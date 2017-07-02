Trabzonspor Funes Mori'nin peşinde

Orta saha için Slovak Juraj Kucka ile el sıkışan bordo-mavililer, santrfor için son olarak Arjantinli golcü Rogelio Funes Mori ile ilgileniyor.

26 yaşındaki yıldızdan "Gelirim" yanıtı alan bordo-mavili kulübün kurmaylarının Meksika ekibi Monterrey ile pazarlıklara başladığı belirtiliyor. Mori transferinin büyük ihtimalle olumlu sonuçlanması bekleniyor.

41 MAÇTA 23 GOL

26 yaşındaki oyuncu için Monterrey ile görüşen yönetim, Ersun Yanal'ın istediği Mori'yi uygun bir maliyetle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. 2014-15'te kiralık olarak Eskişehir'de görev yapan Mori, geçen sezon 41 maçta 23 gol ve 2 asistle harika bir performans sergiledi..