Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

2017 yılında mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışında geride kalmak istemeyen Galatasaray'ı ağırlayacak.
Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 123. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında geride kalan maçlarda Galatasaray 56, Trabzonspor 39 kez kazandı. 43 yıllık rekabette Galatasaray 160, Trabzonsporise 132 kez gol sevinci yaşadı. Ligdeki 87 maçta sarı-kırmızılılar 39, bordo-mavililer 27 galibiyet aldı.
Mücadele saat 19.00'da başlayacak...
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Onur, Mas, Medjani, Uğur, Pereira, Onazi, Okay, Yusuf, Olcay, Castillo, N'Doye
Galatasaray: Muslera, Semih, Cavanda, Carole, Linnes, Selçuk, Tolga, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski