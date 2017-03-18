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Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı için hazırlandı

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Şota'nın taklidini yapan Özer'e tepkisi: Şerefsiz ya

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Beşiktaşlılar'dan 'Bizim için savaş' koreografisi

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Vodafone Arena İzmir Marşı ile inledi

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Olympiakos maçında Retsos'a kafa atarak takımını yalnız bırakan Aboubakar, küfür ettiği için kendisini tutamadığını söyledi.

Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçında attıkları golden sonra sevinmemesini eleştirenlere sert bir dille cevap verdi.

Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde, 3 büyüklerin savaş sırasında şehit düşen futbolcularını bir kez daha hatırlayalım...

G.Saray'ın Hollanda 2. lig takımlarından Fortuna Sittard'a kiraladığı Emrah Başsan, De Graafschap maçında mükkemmel bir gol attı.

Emrah Başsan De Graafschap maçında frikikten gol attı

A Milli Takımımızın Finlandiya ve Moldova maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mustafa Reşit Akçay istifa etti

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

1 Dolandırıcıların son kurbanı Hasan Ali Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın bir dolandırıcılık çetesi tarafından 10 milyon lirası çalındı.

2 Mesut Özil: Türk olmaktan gurur duyuyorum Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Türk kökeninden dolayı gurur duyduğunu bildirdi.

3 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'nin son durumu Türkiye, ülkeler sıralamasında 10'uncu sıradaki yerini kaybetmemesi durumunda Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt olarak katılabilecek

4 Cenk'in golünden sonra Sirtakili gönderme Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos'u 4-1 yendiği maçta, Cenk'in attığı golden sonra tribünlerde Sirtaki müziği çalındı.

5 Türkiye Hollanda'da 12 madalya kazandı Türkiye Tekvando Milli Takımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yapılan saygısızlığa en iyi cevabı sahada verdi.

6 İşte Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi Fransız temsilcisi Lyon oldu.

7 Samet Aybaba: Demirören bana FETÖ'cü iftirası attı Samet Aybaba, Alanyaspor ile görüşürken Yıldırım Demirören'in kendisine FETÖ'cü iftirası atarak anlaşmayı bozduğunu söyledi.

8 İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

9 Fatih Terim'den Roma açıklaması BJK TV canlı yayınına telefonla bağlanan Fatih Terim, Roma ile ilgili söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtti.