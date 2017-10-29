Trabzonspor-Galatasaray maçı 11'leri

Medical Park'ta saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Okay, Onazi, Yusuf, Bero, Olcay, Ndoye

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Tolga, Feghouli, Gomis.

GALATASARAY 13 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet ve 2 beraberlikle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 9 karşılaşmada ise 7 galibiyet ile 2 beraberlik aldı.

ÇALIMBAY LİGDE İKİNCİ KEZ

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligdeki ikinci maçına çıkacak. Deneyimli teknik adam yönetiminde ligde ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda ise hafta içinde TFF 3. Lig temsilcisi Çorum Belediyespor'u rakip sahada 6-0 yenen bordo-mavililer, Çalımbay ile ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.