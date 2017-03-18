Trabzonspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışında geride kalmak istemeyen Galatasaray'ı ağırlıyor.

Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 123. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan maçlarda Galatasaray 56, Trabzonspor 39 kez kazandı. 43 yıllık rekabette Galatasaray 160, Trabzonsporise 132 kez gol sevinci yaşadı. Ligdeki 87 maçta sarı-kırmızılılar 39, bordo-mavililer 27 galibiyet aldı. Trabzon'daki lig maçlarında ev sahibi ekibin galibiyetlerde 17-16 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda yaptığı son 21 lig maçında sadece 4 kez yenildi.

CİMBOM'DA 3 EKSİK VAR

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou, Eren Derdiyok ve Hakan Balta, Trabzonspor'la oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Bu akşam saat 19:00'da Medical Park Arena'da oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Okay, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf, Castillo, Rodallega

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ahmet, Semih, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Josue, Bruma, Podolski