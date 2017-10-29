Trabzonspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Medical Park'ta saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

GALATASARAY 13 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet ve 2 beraberlikle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 9 karşılaşmada ise 7 galibiyet ile 2 beraberlik aldı.

ÇALIMBAY LİGDE İKİNCİ KEZ

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligdeki ikinci maçına çıkacak. Deneyimli teknik adam yönetiminde ligde ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda ise hafta içinde TFF 3. Lig temsilcisi Çorum Belediyespor'u rakip sahada 6-0 yenen bordo-mavililer, Çalımbay ile ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

TRABZON'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Juraj Kucka ile kart cezalı oyuncular Emmanuel Mas ve Hugo Rodallega, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mustafa, Okay, Onazi, Olcay, Sosa, Yusuf, N'Doye

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Selçuk, Tolga, Gomis