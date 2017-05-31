Trabzonspor Ganalı stoper Aidoo'yla görüşüyor

Trabzonspor'un Joseph Aidoo'yu uzun süredir takip ettiğinin vurgulandığı haberde bordo-mavili kulübün menajerler aracılığıyla teklif yaptığı ve cevap beklediği vurgulandı.

DAHA DÜŞÜK ÜCRET TEKLİF EDİLECEK

Ancak Trabzonsporlu yöneticiler, bu sezon 11 maçta forma giyen Aidoo için böyle bir teklif yapılmadığını, bu rakamların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Trabzonspor'un Aidoo'yu çok daha uygun bir ücret karşılığında kadrosuna katmak için çalışma yapması bekleniyor.

1.80 boyundaki stoper sürati ile dikkat çekiyor.