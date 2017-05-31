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Trabzonspor icrayı durdurdu

Trabzonspor, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle 6 tane şampiyonluk kupasına yönelik icraa uygulamasını durdurdu.

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Trabzonspor icrayı durdurdu

Bordo mavili yönetim konuyla ilgili ihmali olduğunu düşündüğü avukat Anıl Gürsoy Artan görevden alındı, ancak kulüp içerisinde başka görevden alınmalar da olabilir.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yönetim bu konudaki soruşturmayı derinleştirdi; olayda ihmali olanları tespit etmeye çalışıyor. Trabzonspor, 6 şampiyonluk kupasının haczedilmesine yönelik icraa uygulamasını haksız bir talep olduğu gerekçesiyle durdurdu. Bordo mavili kulüpten edinilen bilgiye göre Ali Bilecan ve avukatları da konuyla ilgili müracaatlarını geri çekti.

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