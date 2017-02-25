Trabzonspor ile Konyaspor berabere kaldı

Spor Toto SÜper Lig'de haftanın önemli maçlarından birinde Atiker Konyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmaya Trabzonspor pozisyonlar buldu ama Serkan'ı geçemedi. Ardından Konyaspor dengeyi sağladı ve oyun orta saha mücadelesine döndü. İlk yarıda iki takım açısından da büyük tehlike olmadı ve devre arasına 0-0 girildi.

RANGELOV FRİKİKTEN ATTI

Ancak ikinci yarı fırtına gibi başladı. 47. dakikada kazanılan serbest vuruşta Rangelov harika vurdu ve Onur'u çaresiz bıraktı.

RODALLEGA'NIN İLK GOLÜ 1 PUANI GETİRDİ

Ancak 6 dakika sonra bordo mavili takımın 2. yarıdaki en önemli simi Olcay'ın tek başına yarattığı tehlikede Rodallega son vuruşu yaptı ve bodo mavili ekip formasıyla ilk golüne imza attı.

Golden sonra bordo mavili ekip tehlikeler yakalasa da bu kez sahneye çıkan Ali Turan oldu. Kritik müdahalelerle konuk takımın gol bulmasını engelledi.

Daha sonra kontrolü ele geçiren Konyaspor, Bajic ile bir kez Onur'u, bir kez de Barry Douglas ile direği geçemedi. Mücadele de 1-1 sona erdi. Böylece Trabzonspor 32, Konyaspor ise 29 puana yükseldi.