Trabzonspor İsmail Köybaşı'nı istiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra kadrosuna kattığı ve hatta kupa maçlarına kaptan olarak çıkarttığı İsmail Köybaşı’na talip çıktı.

TRABZONSPOR İSTİYOR

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Fenerbahçe taraftarıyla yıldızı çok fazla barışmayan ve yoğun eleştirilere maruz kalan İsmail için önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmaya çalışan Trabzonspor istiyor.

1.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF SUNULDU

Karadeniz ekibi, milli sol bek için Kanarya’ya 1.5 milyon euroluk teklif sunarken sarı-lacivertliler, Hasan Ali ile sözleşme yenilemeye yakın olduğu için bu teklife sıcak bakıyor.

İsmail Köybaşı Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezonda 27 resmi maçta forma giyerken 2 de gol atmıştı.