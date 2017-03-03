Trabzonspor Karabükspor'u tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında Trabzonspor, evinde Kardemir Karabükspor'u ağırladı.

İLK YARIDAN GOL SESİ ÇIKMADI

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarı kötü bir performans sergiledikten sonra ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Bordo-mavili ekip 4 maç üst üste kazandıktan sonra son 2 maçında berabere kalarak ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Trabzonspor'un evinde Karabükspor'u konuk ettiği maçın ilk yarısında gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

OKAY YOKUŞLU TRABZON'U ÖNE GEÇİRDİ

Maçın 55. dakikasında Trabzonspor'un golü geldi. Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Okay Yokuşlu iyi yükselere düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

İkinci yarı da Trabzonspor ile birlikte çıkışa geçen Yusuf Yazıcı da yine asistini yaptı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Karabükspor'u 1-0 yendi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de ikinci yarının en başarılı takımı olan Trabzonspor, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı. Bordo-mavili ekip bu 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 35'e çıkarırken, Karabükspor 30 puanda kaldı.