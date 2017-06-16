Trabzonspor Khacheridi'yi İstanbul'a davet etti

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Trabzonspor, Celta Vigo'dan ofansif kanat Theo Bongonda ve Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi'nin ardından üçüncü transfere çok yaklaştı.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona eren Yevhen Khacheridi ile görüşmelere başlayan Bordo- Mavililer, transferi sonlandırmak için 1.98'lik stoperin menajerini İstanbul'a davet etti.

Tarafların büyük oranda anlaştığı ve konuyla ilgili resmi açıklamanın 1-2 gün içerisinde yapılacağı öğrenildi. Geçen sezon 20 resmi maçta 1 gol kaydeden ve 41 kez de Ukrayna Milli Takım forması giyen 30 yaşındaki Khacheridi, Beşiktaş-Dinamo Kiev maçlarında 90 dakika sahada kalmıştı.

SAĞ KANADA DOSSEVİ

Sağ kanadını da güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Belçika ekibi Standard Liege'de görev yapan Mathieu Dossevi'yi gündemine aldı. 29 yaşındaki Togolu oyuncunun menajeriyle ilk temasın yapıldığı ifade edildi.