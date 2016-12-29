Trabzonspor kupada berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda yapılan maçta, Trabzonspor ile Spor Toto 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada kaleci Serkan'ın uzaklaştırmak istediği topu alan Zeki Yavru, pasını Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Okay'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
89. dakikada Kızılcabölükspor beraberliği yakaladı. Burak Gökbel'in sol kanattan kullandığı köşe atışında, Emir Can Sayar kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.