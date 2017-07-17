Trabzonspor Medel için son teklifini yaptı

Milan'dan Juraj Kucka'yı transfer ederek büyük iş başaran Bordo-Mavililer, savunma için de artık geri sayıma geçti. Uzun zamandır ilgilendikleri Gary Medel için İnter ile 3.5 milyon Euro'ya (14 milyon TL) el sıkışan Fırtına, Şilili futbolcuya da son teklifini iletti.

ERSUN HOCA ISRARCI

Teknik direktör Ersun Yanal, Medel'in hem ön libero hem de stoper bölgelerinde görev yapması nedeniyle Şilili yıldızı kadrosunda görmeyi çok istiyor. Önümüzdeki sezon 50. yılını yaşayacak olan Bordo-Mavililer'de Yanal, 29 yaşındaki futbolcunun tecrübesi ile şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlayacağını düşünüyor.

BAŞKANDAN MEDEL AÇIKLAMASI

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kısa bir önce Medel ile ilgili olarak açıklama yaptı. İşte Muharrem Usta'nın Medel sözleri:

"Stoperde ilk sırada Gary Medel var. Inter ile Medel konusunda anlaştık ancak Konfederasyonlar Kupası nedeniyle Rusya'da olması görüşmelerimizin geç başlamasına sebep oldu. Dün menajeriyle görüştük. Bir gün daha süre istedi. Tekrar görüşeceğiz. Onu da isteyen 1-2 kulüp var. Onları da değerlendiriyorlar. Biz de fiyatla ilgili son noktaya gelmeye çalışıyoruz. Özetle oraya bir oyuncu lazım. Burak'ın olup olmamasına göre tablo şekilleniyor. Burak olur ve Medel veya başka bir stoper alırsak transferi kapatabiliriz."