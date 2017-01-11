Trabzonspor Mehmet Ekici'yi Beşiktaş'a satmak istiyor

Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre, Ekici’yi sezon sonu bedelsiz göndermek istemeyen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş’ın devreye girmesinden sonra önemli bir hamle yaptı. Usta, siyah-beyazlı ekibi Olcay Şahan artı 1.5 milyon euroya ikna etti. Taraflar prensipte anlaşma sağladı.

BEN F.BAHÇE İLE ANLAŞTIM

Durum Ekici’ye bildirildi. Ancak deneyimli oyuncu Beşiktaş önerisine karşı çıktı ve “Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Ya şimdi kulübüme para kazandırarak giderim veya sezon sonu kontratım bittiğinde ücretsiz ayrılırım” ifadelerini kullandı.

EKİCİ İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILACAK

Ekici transferinden para kazanmak isteyen Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş ile anlaşma sağlanmasına karşın futbolcusunun katı tutumu karşısında yeni formül arayışlarına girdi.

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da olumlu baktığı Olcay takasının hayata geçirebilmesi, bu kez de Mehmet Ekici’nin ikna edilebilmesine bağlandı. Ancak Fenerbahçe Kulübü ve Ekici arasında imzalanan gizli protokolün, bu oyuncunun şimdi olmasa bile sezon sonunda sarı-lacivertli ekibe gitmesi için bağlayıcı bir unsur taşıdığı iddia ediliyor.

F.BAHÇE TRABZON'DAN HABER BEKLİYOR

Bu arada Trabzonspor’un Fenerbahçe ile şu ana kadar herhangi bir bonservis pazarlığına girmediği, sarı-lacivertli ekibe rakam bildirilmediği öğrenildi. Aatıf’ın takas olmayı kabul etmemesinin ardından Fenerbahçe’nin Mehmet Ekici için bir teklif sunduğu ve Trabzonspor’dan yanıt beklediği bildirildi.