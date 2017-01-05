Trabzonspor Muhammet'e karşılık Chedjou'yu istiyor

Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Jan Durica’nın yanına tecrübeli bir isim arayan Trabzonspor'a G.Saray’dan sürpriz bir teklif geldi.

MUHAMMET'E KARŞILIK CHEDJOU

Mehmet Ekici’de mutlu sona ulaşamayan Aslan, bu kez Muhammet Demir için Trabzon’un kapısını çaldı.

Yönetim ise bu teklife “Chedjou artı 1 milyon Euro verin, karşılığında Muhammet’i alın” karşılığını verdi.

SÜRE İSTEDİLER

G.Saray’ın Trabzon’un Muhammet’e karşılık yaptığı teklifi değerlendirmeye aldığı ve düşünmek için süre istediği ifade edildi.

G.Antep’in de eski oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtilirken; Trabzon G.Saray’dan gelecek cevaba göre harekete edecek.