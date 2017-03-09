Trabzonspor Okay Yokuşlu ile uzattı

Medical Park Arene Stadı'nda yapılan imza töreninde kulüp başkanı Muharrem Usta yer aldı.

İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Okay, Trabzon'u ve Trabzonspor'u fazlasıyla benimsemiş bir oyuncu. Tarihin en basit sözleşme dönemini geçirdik. Kendisine buradan teşekkür ediyorum." ifalerini kullandı.

'BU ŞEHİRDE MUTLUYUM'

"Biz şu an kulüp içerisinde müthiş bir uyum içerisindeyiz ve çok mutluyum." diyen Okay Yokuşlu, "Bu şehirde ilk geldiğimde nasıl heyecanlıysam şimdi de aynı heyecanı taşıyorum. Mutluyum ve huzurluyum. Kısaca söylemek gerekirse, bu huzurumu bozmak istemedim. Sezon başında yeni bir takımdık. Bazı şeylerin oturması zaman alıyor diye düşünüyorum." dedi.

Sözleşmeye göre oyuncuya;

2017 - 2018 Futbol sezonu için, 1.150.000.-EUR garanti ücret

2018 - 2019 Futbol sezonu için, 1.200.000.-EUR garanti ücret

2019 - 2020 Futbol sezonu için, 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Ayrıca oyuncuya her sezon için 200.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.