Trabzonspor olmadı Premier Lig'e gitti

Trabzonspor'un devre arasında İstanbul'a getirdiği ancak transferinden vazgeçtiği Martin Caceres, İngiltere Premier Ligi gidiyor.

URUGUAY BASINI YAZDI

Uruguay basınından Martin Charquero'nun haberine göre; Martin Caceres, Southampton'la anlaşmaya vardı. Uruguaylı defans oyuncusunun sağlık kontrollerinde hiçbir sorun çıkmadığı ve bugün İngiliz kulübüne imza atacağı belirtildi.

MİLAN DA OLMAMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Martin Caceres'in ismi Alex Vidal'ın sakatlığından sonra eski kulübü Barcelona ile de anılmıştı. Uruguaylı oyuncu Trabzonspor'dan sonra Milan'la da görüşmüş ancak o transfer de gerçekleşmemişti.