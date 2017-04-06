Trabzonspor Perulu Flores'in peşinde

Trabzonspor'da Güney Amerika'ya giden Teknik Direktör Ersun Yanal ile yardımcılarının birçok ismi yakından takip ettiği öğrenildi.

ERSUN YANAL YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Geniş bir futbolcu havuzu oluşturan bordo-mavililerin yakından takip ettiği isimler arasında Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen Perulu milli oyuncu Edison Flores de yer alıyor.

Teknik heyet 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Flores için "Gelişime açık" raporu verdi. Sezon başında Aalbarog'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 maçta 2 gol attı.