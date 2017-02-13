Trabzonspor Ramil Sheidaev'i gönderdi

Trabbzonspor sezon başında 4 yıllık sözleşme imzaladığı Ramil Sheidaev'i Zilina'ya kiraladığını KAP'a bildirdi.
AÇIKLAMA YAPILDI
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Ramil Sheidaev' in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, MSK Zilina'ya bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
MSK Zilina, geçici transfer süresi içerisinde satın alma opsiyonunu kullanırsa, kulübümüze 3.000.000.-EUR ödeyecektir.
Geçici transfer süresi içerisinde veya 2018/2019 futbol sezonu sonuna kadar başka bir kulübe kesin transferi gerçekleşirse, MSK Zilina bu transferden %10 pay alacaktır.
Profesyonel futbolcumuz Ramil Sheidaev'e geçici transfer süresi içerisinde aylık 10.000.-EUR, kulübümüz tarafından ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla"