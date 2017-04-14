Trabzonspor Rivaldo'nun oğlunu transfer ediyor

Deneyimli teknik adamın geçtiğimiz gün Romanya Ligi'nde oynanan Astra-Dinamo Bükreş maçını izlediği ortaya çıktı.

ERSUN YANAL ÇOK BEĞENDİ

Yanal'ın Dinamo Bükreş forması giyen 21 yaşındaki Rivaldinho'yu çok beğendiği öğrenildi.

Dinamo Bükreş'in 2-1 kazandığı maçta 1 de gol atan Rivaldinho'nun transfer edilmesini isteyen Yanal'ın yönetime rapor sunduğu bildirildi.

17 GOL ATTI

Brezilya dışına ilk kez bu sene çıkan Rivaldinho, Barcelona'nın efsanelerinden Rivaldo'nun oğlu. Genç yaşta olmasına rağmen olgun futboluyla dikkat çeken Sambacı bu sezon Romanya Ligi'nde 5 maçta 2 gol attı.

Rivaldinho kariyeri boyunca ise 72 maçta 17 gol kaydetti. 1.86 mt. boyuyla hava toplarında da etkili olan Brezilyalı genç yıldızın 2020'ye kadar kulubüyle sözleşmesi bulunuyor.