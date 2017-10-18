Trabzonspor Rıza Çalımbay'ı KAP'a bildirdi

50. yıla şampiyonluk parolasıyla çıkan ancak ligde sadece 2 galibiyet alabilen Trabzonspor'da Akhisar'a mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu.

Başkan Muharrem Usta, kötü gidişatın faturasını Ersun Yanal'a kesti ve deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı.

RIZA ÇALIMBAY GETİRİLDİ

Bordo-mavili ekibin yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu.Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz hafta Antalyaspor'dan gönderilmişti.

Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İMZAYI ATTI

Öte yandan deneyimli teknik adam için imza töreni düzenlendi. Burada açıklamalarda bulunan Çalımbay "Trabzonspor gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Çok çalışacağız, bundan sonra kaybetmeye tahammülümüz yok" dedi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Bordo-mavili ekip anlaşmayı KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Sayın Rıza Çalımbay arasında, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."