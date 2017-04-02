Trabzonspor Rize'yi de mağlup etti

Spor Toto Süper Ligi'nin 26. haftası Karadeniz Derbisi'ne sahne oldu.

TRABZON DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Karşılaşmaya Trabzonspor iyi başladı. Özellikle kanatlardan etkili olan bordo-mavililer, savunmada da Çaykur Rizespor'a fazla fırsat vermedi. Karşılaşmanın 23. dakikasında duran top kazanan Trabzonspor N'Doye'un golüyle öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca bordo-mavililer devreye 1-0 önde girdi.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYORLAR

Mücadelenin ikinci yarısında beraberlik için bastıran Çaykur Rizespor, önemli pozisyonlar da buldu ancak yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Yüksek tempoda geçen son dakikalarda da başka gol olmayınca Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini sürdürerek puanını 44'e çıkardı. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.

HAFTAYA RAKİP BEŞİKTAŞ

Öte yandan üst üste aldığı başarılı sonuçlarla çıkışını sürdüren Trabzonspor haftaya sahasında ligin lideri Beşiktaş'ı konuk edecek.