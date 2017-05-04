Trabzonspor Serdar Taşçı'yı doğruladı

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukcu, Spartak Moskova forması giyen Serdar Taşçı ile yapılan görüşmeleri doğruladı.

"SERDAR'I İZLEDİK"

Sporx'e konuşan Ahmet Çubukcu; "Gittik Serdar Taşçı'yı Moskova'da izledik. Başkan Muharrem Usta, Ersun Hoca ve ben maçı izledik. Transfer için net birşey yok ama Serdar'ı izledik ve Zoran Tosic'i de gözlemledik. Ersun hoca rapor yazacak ona göre bu transferde adım atacağız. Moskova'da gündemimizde 3-4 tane oyuncu vardı zaten. Serdar'la net olarak anlaşma yok ama bazı görüşmelerimiz oldu. Menajeriyle de görüştük." dedi.