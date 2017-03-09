Trabzonspor Simon Deli'nin peşinde

Trabzonspor, Slavia Prag forması giyen stoper Simon Deli’yi takibe aldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncu için başkan Muharrem Usta’nın da geniş çaplı bir araştırma başlattığı kaydedildi.

Trabzonlu yetkililerin, Deli’nin menajeriyle görüştükleri ve transfer için ön söz aldıkları belirtildi.

ERSUN YANAL DA ONAYLADI

Teknik direktör Ersun Yanal’ın da, scout ekibine defalarca izlettiği Simon Deli hakkında yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Yanal’a gelen raporlarda, Fildişi Sahilli futbolcunun sol ayağını çok iyi kullandığı belirtilirken, sürati ve geriden oyun kurma özelliklerinden de övgüyle bahsedildi. Aynı zamanda ön libero olarak da görev yapabilen Simon Deli, 8 kez de milli oldu.