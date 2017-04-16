Trabzonspor Soldado'yla ilgileniyor

Trabzonspor, Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmak için uğraşırken, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro için de çalışmalarını sürdürüyor.

SON SÖZÜ ERSUN YANAL SÖYLEYECEK

Bu doğrultuda bir süre önce menajerler tarafından bordo-mavili kulübe önerilen Villarreal'in ünlü golcüsü Soldado için araştırmalara başlanırken, son söz teknik direktör Ersun Yanal'a bırakıldı.

3-4 MİLYON EURO MALİYETİ OLACAK

Sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek Soldado için menajerlerden bir haftalık zaman isteyen bordo mavililerin, Yanal'ın değerlendirmesi ve Bony ile Burak Yılmaz alternatiflerinin durumuna göre bu transfer ile ilgili kararını vereceği öğrenildi.

Tottenham'dan 16 milyon euro'ya Villarreal'e gelen 31 yaşındaki Soldado'nun 3-4 milyon euro'luk bir maliyeti olacağı belirtiliyor.