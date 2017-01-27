Trabzonspor Suk'u Portekiz'e gönderiyor

Trabzonspor'un tekrar eski kulübü Porto'ya göndereceğini açıkladığı Koreli forvet Hyun-Jun Suk Belenenses'e kiralanıyor.

OYUNCU VE KULÜBÜYLE GÖRÜŞÜLECEK

Portekiz basınında yer alan habere göre; Trabzospor'un elden çıkarmak için hem Suk hem de Porto ile görüşmeler yaptığı, Porto'nun tekrar kiralamak isteyen bir kulüp olursa geri dönüşü kabul edeceği yer aldı. Belenenses'in Porto'ya teklif yaptıktan sonra Suk ile de görüşmelere başladığı ifade edildi.

TRANSFERİN ÖNÜNDE BİR ENGEL YOK

Suk'un önümüzdeki günlerde Belenenses'e imza atmasının beklendiği, transferin önünde bir engel kalmadığı belirtildi. Suk'u isteyen bir diğer kulüp olan Tondela'nın da oyuncuyla görüşeceği ancak bu görüşmeden bir sonucun çıkacağına inanılmadığının altı çizildi.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da, Suk ile görüştüğünü ve kulübüne geri dönmesi için girişimlerde bulunduklarını açıklamıştı.