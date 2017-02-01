Trabzonspor Suk'un sözleşmesini feshetti

Bordo mavili takımda gol sorununu çözmesi için sezon başında Porto'dan kiralanan ancak sezonun ilk yarısında bekleneni veremeyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu Suk’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

GOLSÜZ VEDA ETTİ

Bordo-mavililerde 10 lig ve 7 kupa maçında görev yapan Güney Koreli forvet oyuncusu, toplam 904 dakika süre aldı. Ligde golü bulunmayan Suk, sadece Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 gol kaydedebildi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Hyun-Jun Suk arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.