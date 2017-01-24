Trabzonspor Türkiye Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Gümüşhanespor, Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı ve adını grup ikinicisi olarak üst tura yazdırdı. Bu sonucun ardından Süper Lig ekiplerinden 6 puanlı Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı öncesi kupaya veda etmiş oldu.

Gümüşhanespor, bu sonuçla puanını 9'a çıkarırken, Kızılcabölükspor 2 puanda kaldı. Kızılcabölükspor'un karşılaşmadaki tek golünü 42. dakikada Emir Can Sayar atarken, Gümüşhanespor'un golünü 87. dakikada Ali Özgün attı. Gümüşhanespor'da 89. dakikada Mehmet Cansın Çiçek ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.