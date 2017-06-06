Trabzonspor Vagner Love'ı transfer ediyor

Trabzonspor’da transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Her bölgeye takviye yapmayı planlayan Karadeniz temsilcisinin listesinde dünyaca ünlü bir çok yıldız var ama bir de çok tanıdık isim zirveyi zorluyor.

GOL KRALI OLDU

O yıldız Vagner Love... Bu sezon formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor’a büyük katkı yapan, 23 gol 3 asist ile oynayan ve bu performansıyla krallık tacını takan Brezilyalı futbolcu için Bordo-Mavililer’in nabız yokladığı ortaya çıktı.

VAGNER LOVE'DAN GELİRİM SİNYALİ

Güney ekibinde yıllık 1.5 milyon Euro (6 milyon TL) kazanan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sambacı’nın da bu öneriden dolayı çok memnun olduğu, ilk mesaj olarak da, “Taraflar anlaşırsa ben de böyle bir öneriyi düşünebilirim. Ancak bana Alanya’da gösterilen yakın ilgiden ve buradaki ortamdan çok memnunum. Asla kötü bir ayrılık istemem” mesajlarını verdiği öğrenildi.

Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal’ın konuyu bir kez daha görüşeceği, son kararın da o toplantıda verileceği bildirildi.