Trabzonspor Vaz Te ile görüşüyor

geçtiğimiz sezon Akhisar formasıyla ligde 11, kupada ise 14 gol atıp dikkat çekmeyi başaran Portekizli oyuncuyla temas kuruldu.

BONSERVİSİ ELİNDE

Gerçek mevkii sağ kanat olan ancak sol kanat ve forvette de oynayabilen Vaz Te'nin bonservisinin elinde olması ise Trabzonspor kanadından büyük avantaj olarak görülüyor.

Futbolcunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, oyuncunun da makul bir ücret istemesi transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

ERSUN HOCA KARAR VERECEK

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Vaz Te ile ilgili son kararına göre transfer görüşmelerine yön verileceği belirtildi.