Trabzonspor ve Galatasaray Riad Bajic'i istiyor

Devre arasında kulübüyle sözleşmesini uzatan 23 yaşındaki Bosna Hersekli golcü için Konyaspor’un kapısı çalınacak. G.Saray’ın da istediği Bajic için takas artı bir miktar para teklif edileceği belirtildi.

KONYA'NIN KAPISI ÇALINACAK

Trabzonspor'da forvet arayışları sürerken Villereal'de forma giyen 31 yaşındaki İspanyol yıldız Soldado'dan sonra sürpriz bir isim gündeme geldi. Bordo- mavililer ismi G.Saray'la da anılan Atiker Konya'nın 23 yaşındaki golcüsü Riad Bajic ile ilgilenmeye başladı. Bu sezon Atiker Konya ile 42 maçta 16 gol atmayı başaran ve 2 de asist yapan Bajic'in devre arasında kulübüyle üç yıllık daha sözleşme imzalaması nedeniyle bordo-mavililer önce yeşil-beyazlı kulübün kapısını çalacak.

G.SARAY DA İLGİLENİYOR

Teknik direktör Ersun Yanal, Bajic için, "Gelişime açık ve fırsatçı" şeklinde rapor sunarken, G.Saray'ın da bu oyuncuyla ilgilenmesi nedeniyle fiyatın yükselmesi bekleniyor.