Trabzonspor Visca'dan vazgeçti

Trabzonspor'un gözdelerinden biri olan Edin Visca, kulübü Başakşehir'in yöneticilerine, "Ben artık yeni bir sayfa açmak istiyorum. Trabzonspor'un teklifi beni çok heyecanlandırdı. Size hiç sorun çıkarmadım, bir jest bekliyorum" mesajını vermişti.

3.5 MİLYON EURO FARK VAR

Bu gelişme, Bordo-Mavililer'in kapattığı transfer defterini tekrar açtırdı. Ancak beklenen olmadı.

Başkan Muharrem Usta ile Başakşehir'in patronu Göksel Gümüşdağ, Boşnak oyuncu için bir araya geldi. Usta kapıyı 2 milyon Euro'dan (8 milyon TL) açarken, Gümüşdağ'ın rakamı 5.5 milyon Euro'dan (22.5 milyon TL) açması görüşmeyi kilitledi.

Trabzonspor bir kez daha masadan kalktı. Bu rakamlar üzerinden pazarlık yapılamayacağını dile getiren Usta'nın Trabzonspor'a gelmek için elinden geleni yapan Visca'ya da teşekkür ettiği bildirildi.