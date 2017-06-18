Trabzonspor yabancı oyuncu sıkıntısı yaşıyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanında sınıra yakın olan Trabzonspor'un rmevcut kadrosunda Esteban, Pereira, Durica, Medjani, Mas, Ibanez, Onazi, Bero, Castillo, Bongonda, N’Doye ve Rodallega olmak üzere 12 yabancı oyuncu bulunduruyor. Bordo mavili takım, 2 yabancı futbolcu transferi daha yapması durumunda kontenjanı dolduracak.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Takımı 4 takviye daha yapmayı planladığı için bu amaçla yabancı oyuncu pazarına yönelen Trabzonspor’un Milan’ın orta saha oyuncusu Kucka ile de büyük oranda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Bu oyuncuyu da kadrosuna katması halinde sadece 1 yabancı transferi hakkı kalacak olan bordo-mavililerin, mevcut yabancı oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi.

KİRALIKTAN DÖNENLER DÜŞÜNÜLMÜYOR

Teknik direktör Ersun Yanal’ın 2016-17 sezonunu farklı takımlarda kiralık olarak tamamlayan Aykut Demir, Muhammet Demir, Musa Nizam, Sefa Yılmaz ve Ramazan Övüç gibi oyuncularını gelecek sezonki kadrosunda düşünmediği ifade edildi. Bu oyunculardan kendilerine kulüp bakmaları istendiği ve transferde kolaylık sağlanabileceği kaydedildi.