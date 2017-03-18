Trabzonspor yeni stadında G.Saray'ı yendi

Spor Toto Süper Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
2017'de oynadığı 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alarak hiç yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, yeni evinde ağırladığı ezeli rakibi G.Saray'ı 2-0 yenerek puanını 41'e yükseltti.
İLK GOL N'DOYE'DAN GELDİ
Mücadeleye daha iyi başlayan taraf Trabzonspor oldu.
Maçın ilk bölümün ön alanda rakibine pres uygulayan ev sahibi ekip, 23. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde N'Doye ile golü buldu.
Golün ardından sarı-kırmızılı takın beraberlik için bastırsa da, bir türlü istediği net fırsatları yakalayamadı ve mücadelenin ilk yarısı 1-0 sona erdi.
YUSUF FARKI 2'YE ÇIKARDI
Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan bordo-mavililer, 49. dakikada genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın güzel golüyle farkı 2'ye çıkardı.
UĞUR KIRMIZI KART GÖRDÜ
2-0'ın ardından farkı 1'e indirmek için rakip kalede baskı kuran Galatasaray'da Podolski 65. dakikada yerde kaldı.
Mücadelenin hakemi, bu pozisyonun ardından faul yapan Uğur Demirok'a ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyundan attı.
Galatasaray, 10 kişi kalan rakibi karşısında bir türlü aradığı golü bulamayınca Trabzonspor karşılaşmayı 2-0 kazanan taraf oldu.
KARADENİZ FIRTINASI GERİ DÖNDÜ
Uzun yıllardır evinde oynadığı büyük maçlarda başarılı bir performans sergileyemeyen bordo-mavililerde taraftarlar, karşılaşma sonrası sosyal medyada ''Karadeniz Fırtınası geri döndü'' şeklinde yorumda bulundu.