Trabzonspor yeni stadında ilk maçını kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Gaziantepspor karşılaştı.
İLK GOL CASTİLLO'DAN
Maça hızlı başlayan Trabzonspor'da ilk gol 15. dakikada Castillo'dan gelirken, 28'de Yusuf Yazıcı bordo-mavilileri soyunma odasına 2-0 önde götürdü.
TRABZON HIZ KESMEDİ
2. yarıda da hız kesmeyen Karadeniz Fırtınası, 49'da Castillo'yla farkı üçer çıkardı.
66'da oyuna giren Rodellega'nın 72. dakikada kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Uğur Demirok da maçın skorunu ilan etti.
Bu sonuçla Trabzonsapor ligdeki çıkışını sürdürerek 27 puana yükselirken, Gaziantepspor 11 puanda kaldı.