Trabzonspor Yusuf Yazıcı ile uzattı

Trabzonspor alt yapısından yetişen ve geçen sezon Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu tarafından A takıma çıkartılan 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda sergilediği performans ile bordo-mavili takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girdi.

EKİCİ KADRO DIŞI KALDI ŞANS BULDU

Mehmet Ekici’nin kadro dışı kalmasının ardından forma şansı bulan ve formayı bırakmayan genç yetenek, bordo-mavili kulüple 2020 yılına kadar olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

KAP'A BİLDİRİLECEK

Trabzonspor’un genç oyuncuyla daha uzun süreli bir sözleşme imzalama arzusu ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurallarına takıldı. Kurallara göre bir kulüp bir oyuncu ile en fazla 5 yıllık sözleşme yapabiliyor. Bordo-mavililerin yapılacak olan işlemlerin ardından anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirmesi bekleniyor.