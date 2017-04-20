Trabzonspor'a Burak Yılmaz'dan müjde

Trabzon'da Burak Yılmaz planı...

Bordo-mavililer, eski golcüsü Burak Yılmaz'ı 50. yılda yeniden yuvaya döndürmek için kolları sıvarken, bu yönde Başkan Muharrem Usta'nın bir süredir yoğun bir şekilde çalıştığı ifade edildi.

KİRALANACAK

Çin'in Beijing Guoan kulübünde forma giyen 31 yaşındaki forvetin yıllık maliyetinin 6 milyon Euro olması nedeniyle Trabzonspor'un bu transferde önceliği kiralama formülü.

KULÜBÜ DE ONAY VERİYOR

Çin'de mutsuz olan Burak'ın kiralık olarak satışına kulübünün de onay vereceği belirtildi.

İki sezon forma giydiği Trabzonspor'da 93 maçta 58 gol kaydederek büyük bir başarıya imza atan Burak'ın geri alınmasını isteyen taraftarlar, yönetimi mesaj yağmuruna tutuyor.