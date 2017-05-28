Trabzonspor'a Makedon forvet geliyor

Sezon başında geldiği Palermo'da 36 maçta 10 gol ve 3 asistle oynayan Makedon golcü Ilija Nestorovski buna rağmen İtalyan ekibinin Serie A'dan düşmesine engel olamamıştı.

ALT LİGDE OYNAMAK İSTEMİYOR

Bir alt ligde oynamak istemeyen 27 yaşındaki sol ayaklı golcü takımdan ayrılmak için yönetime başvururken ilk teklifin Sparta Prag'dan geldiği iddia edildi.

TRABZONSPOR DA DEVREDE

Çekler Atletico Madrid, Sevilla FC, Everton, Atalanta ve Napoli tarafından izlenen ama yeterli bulunmayan Nestorovski için Türk tarafı Trabzonspor'un da devrede olduğunu iddia etti.