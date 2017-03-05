Trabzonspor'a Olcay Şahan'dan kötü haber

Trabzonspor'un son haftalarda elde ettiği galibiyetlerde performansıyla önemli bir yer sahibi olan Olcay Şahan, Kardemir Karabükspor maçının ardından stadı omuzlarda terk etti.

Maç içerisinde sol ayak bileği burkulan ancak bu şekilde maça devam eden, karşılaşma sonunda da kolbastı oynayan Olcay'ın sakatlığının önemli olduğu belirtildi.

AKSİHAR MAÇINDA OYNAMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Sol ayak bileği ciddi şekilde şişen ve moraran Olcay'ın çekilecek MR'ından sonra sakatlık durumunun netleşeceği ama oyuncunun Akhisar Belediyespor ile oynanacak olan maçta forma giyme ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtildi.

Olcay, Trabzonspor formasıyla oynadığı 9 maçta 1 gol atıp, 4 asist yapmıştı.