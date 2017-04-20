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Trabzonspor'a Perulu sol kanat

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da yeni hedef Edison Flores.

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Trabzonspor'a Perulu sol kanat

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor’da, Güney Amerikalı oyunculara ağırlık veren Ersun Yanal, bu doğrultuda yardımcılarına birçok oyuncuyu izlettiriyor.

ALMAN EKİPLERİ DE DEVREDE

Bu isimlerden birinin de Danimarka Ligi ekiplerinden Aalborg’da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Edison Flores olduğu öğrenildi.

2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Perulu oyuncuyu, Wolfsburg ile Hoffenheim’ın da çok istediği belirtiliyor. Flores, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

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