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Trabzonspor'a Rumen forvet

Ersun Yanal yönetiminde ligin ikinci yarısında büyük çıkış yakalayan Trabzonspor, gelecek yılın kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.

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Trabzonspor'un 50. yılını kutlayacağı yeni sezona yönelik hedefleri yavaş yavaş belli olurken, o isimlerden birinin Keseru olduğu ifade edildi.

Bulgar basını, Bordo-mavililer'in Ludogorest'te forma giyen 30 yaşındaki Rumen golcüyü bir süredir takibe aldığını ve transferi için girişimlerde bulunduğunu yazdı.

ERSUN YANAL ISRARCI

Focus.sport'ta yer alan haberde 30 Haziran 2018'de sözleşmesi bitecek olan 1.89 boyundaki forvetin Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da istediği oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.

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