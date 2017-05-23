Trabzonspor'da 2 imza tamam

Trabzonspor’da Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal, önceki gün oynanan Başakşehir mücadelesinden sonra bir toplantı yaparak transferde izlenecek yolu belirledi.

ÖN PROTOKOL YAPILDI

Daha önceden planlanan bu kritik görüşmede, transfer operasyonunun da bu hafta başlamasına karar verildi.

Bu paralelde Bordo-Mavililer’in ilk adresi Rusya olacak. Daha önce izlenen, beğenilen ve ön görüşme de yapılan 2 oyuncu için yeni bir Rusya seferi söz konusu.

Başkan Muharrem Usta, Spartak Moskova’da forma giyen ve mukavelesi bitecek olan stoper Serdar Taşçı ile yine sözleşmesinin sonu gelen CSKA Moskovalı kanat oyuncusu Zoran Tosic’e ön protokol imzalatacak.