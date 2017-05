Trabzonspor'da 39. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde düzenlenen, 39. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bordo-mavili kulübün çok derin sorunları olduğunu belirterek, Trabzonspor'a katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Divan toplantılarının en önemli maddelerinden birinin tüzük tartışmaları olduğuna değinen Usta, "Biz bu tüzüğün parçalarından birisi değiliz, bizzat gövdesiyiz. Trabzonspor'un tüzüğünün çok ilkel bir tüzük olduğunu, Trabzonspor'u taşıyamadığını, kulübe dar geldiğini, önünü tıkadığını ve en önemlisi bugüne gelmemizin en önemli nedeninin o tüzük olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Başkan Usta, yaklaşık 3 ay önce Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'den katkı sağlamak için tüzükle ilgili taslak istediğini anlatarak, kendilerine gönderilen 28 maddelik öneri paketi üzerinde çalıştıklarını aktardı.



Sürmen'in konuşması sırasında, üzerinde çalışıp kendilerine gönderdikleri taslağa ilişkin bazı söylemleri olduğunu anımsatan Usta, "Sayın Sürmen maddeleri sayarken, 'bizim taslağımızın 7. maddesinde Mustafa Kemal Atatürk ifadesi vardı, bize geri gelende ise Mustafa Kemal'i kalktı, Atatürk'ü geldi' dedi. Ben de şaşırdım, böyle bir şey olamaz diye baktım bize gelen taslakta Mustafa Kemal Atatürk ifadesi yok, Atatürk var." ifadelerini kullandı.



Usta, 28 maddenin neredeyse yüzde 99'una 'eyvallah' dediklerini, sadece iki konuda görüş bildirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Biri kongre tarihi değişikliği. Bunun kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki sezon bitiyor mayıs ayında, kongre aralıkta. Yeni takım, yeni bir sitem kuruluyor, oyuncular alınıyor, harcamalar yapılıyor, arkadan yeni yönetim geliyor. Böyle bir düzen olmaz. Bir an önce kongre olsun, bitsin ki gelen yönetim ne yapacağına karar versin. Bir öncekinin son bakiyesi üstünden yürümek zorunda kalmasın. Bu tartışılabilir aralıkta mı yoksa sezon bittiğinde mi olsun? İçinde bulunduğum 1.5 yıldan sonra ısrarla ve inanarak ifade etmek isterim ki bunun doğru zamanı sezonun bittiği zamandır."

"BU KULÜP YAŞAYAMAZ, OLMAZ ÖYLE ŞEY"

Kulübün ekonomik olarak kötü yönetildiğine işaret eden Usta, şöyle devam etti:



"Trabzonspor'un bugünkü hale düşmesinin yüzde 90-95 nedeni bu konudur. Yönetimler, dernekler tarafından seçilirler ama kulüpleri batıran dernekler değildir, bağlı şirketler kulübü bu hale getirirler. Sportif AŞ gibi... Trabzonspor'un sadece borsaya açık şirketi Sportif AŞ olduğu için bir sürü bağlı şirketinden sadece birisi. Onun uluslararası bağımsız denetçi kuruluşu var. Nereyi denetlettiriyoruz biz? Sportif AŞ'yi borsaya açık olduğu için ama bizim bir sürü şirketimiz var. Onun için 'derneğe bağlı şirketler altındaki bütün şirketlerin tamamını denetleyici kuruluşun denetimine sokmayı seçime girecek kişi bu tüzüğe göre vadetsin.' diye bir madde koyduk. Trabzonspor'u, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu batıran denetlenmeyen o şirketlerdir."



Usta, bu konu başlığı altında 5 madde hazırladıklarını belirterek, bu maddelerde şirketlerin denetim yöntemlerinden finansal faaliyetlerini nasıl sürdürebileceklerine ve gelir borç dengesinin nasıl sağlanabileceğine ilişkin görüşlerini de katılımcılara aktardı.



Önerdikleri bu maddenin uygulanması durumunda kulübün yıllık toplam borcunun, gelirinin 2,5 katını aşamayacağına dikkati çeken Usta, şu değerlendirmede bulundu:



"Biz geldiğimizde Trabzonspor'un yıllık geliri yaklaşık 85-90 milyon, borcu ise 570-580 milyondu. 90 milyon ile 580'i kıyaslayın 7,5 kat, burası bitmiş. Şimdi biz diyoruz ki '90 milyon borcun varsa, 2.5 katı 180, 200 milyonu geçemezsin.' Sadece son bir yılda kur artışından gelen zararı 60 trilyon, faizden geleni de 60 trilyon, yıllık 120 trilyon Trabzonspor'un kaybı var. Trabzonspor'a aday olacakların tüzükteki bu maddelere uyacağını, bu maddeleri aşan miktardan sorumlu olacağını, bağımsız denetçi raporlarından ortaya çıkacak olan raporlara tabi olacağına ilişkin seçime katılmadan önce noterden evrak getirmeleri istenecek. Hadi bakalım, yeter, yeter çünkü biz de bu işin altından kalkamıyoruz. Hangi vicdan şuna razı gelebilir, 190 milyona gelir çıkmış, amortisman, kur farkları, faiz zararları 135 milyon. Ben, bunu bu hale getirmedim. Bu hale biz getirdik... Ama kulübümüz bu halde, bu kulüp yaşayamaz, olmaz böyle bir şey."

"ŞAMPİYON OLUNAMADI DİYE GİTMEK OLAMZ"

Usta, Trabzonspor'un her iddialı olduğu dönemde krizlerin doğru yönetilememesi dolayısıyla büyük bedeller ödediğine işaret ederek, 1995-96 ve 2004'de yaşanan olayları örnekleriyle anlattı.



Yöneticiliğin çok stresli olduğunu vurgulayan Usta, şampiyon olunamadı diye vazgeçip gitmenin doğru bir tutum olmadığını söyledi.



Usta, kendisinin de 50. yıl iddiasını ortaya koyduğunu anımsatarak, "Ben iddia koyduğum halde olamayabiliriz de. Bu başka bir şey, bunu kötü niyetli kimsenin kullanmasına da müsaade etmeyiz." dedi.



Aynı tür krizin 2011'de de yaşandığını belirten Usta, "Muhteşem bir kadro ile alem ne derse desin şampiyon olarak gördüğümüz Trabzonspor'umuz aynı krizi yaşadı, şampiyon olamadık. Şike oldu, hakkımızı çaldılar, şu oldu, bu oldu... Dün FIFA'daydım gelirken de şöyle bir kanaate kapıldım, öyle sonradan olmuyor bu işler, yedirmeyeceksin hakkını, zamanında yakalama şansın varsa alacaksın o şampiyonluğu bir şekilde, alman lazım. Büyüksen alacaksın, kaybetmeyeceksin." diye konuştu.

TRABZONSPOR'UN FIFA'YA BAŞVURUSU

Dün FIFA'nın merkezine gittiğini Usta, "Şunu bir ayıralım, kamuoyunda biraz karışıyor şike var mıdır, yok mudur konusu. Şu an CAS'taki konumuz bu değildir. FIFA'ya da bunun için gitmiyoruz. Şike konusu kapanmıştır. 2010-2011 sezonunda hem UEFA hem CAS şike yapıldığını ve bunun asla değişmeyeceğini kesin bir karara bağlamıştır, bu konu kapandı. Artık Türkiye'de 'şike olmuş mudur olmamış mıdır?' diye bir konusu yok kimsenin ve Trabzonspor'un." dedi.



Usta, CAS'a ne için gittiklerini ise şu sözlerle anlattı:



"Biz UEFA'nın ve CAS'ın 'şike vardır' diye tescillemiş olduğu o sezonla ilgili TFF'nin Fenerbahçe'ye yaptırım uygulamaması nedeniyle, 'UEFA gel TFF'ye müdahale et.' diye gittik. O da dedi ki 'yetkim yok.' 'Şike yoktur.' demedi. Şike var, CAS da 'var' diyor, UEFA da 'var' diyor. 'Benim TFF'ye müdahale yetkim yok.' diyor. Biz o 'yetkim yoktur.' dediğini CAS'a götürdük. Dedik ki 'bunlar yetkim yok diyor, siz bakın.' Onlar da baktılar ki yetkileri yok. CAS'dan gelen de oydu ama kamuoyunda şöyle bir şey oluyor 'Trabzonspor'a bir cevap daha.' Bir cevap mevap yok. Biz, CAS'dan da bu karar çıktıktan sonra CAS'ı FIFA'ya götürmüyoruz, öyle bir yetki yok. Biz bu kararı münhasıran şimdi FIFA'ya götürüyoruz. Götürdüğümüz şey ne, FIFA Türkiye'de şike var mı yok mu değil, o konu bitti, kapandı. 'TFF'ye müdahale et, madem ki UEFA ve CAS Türkiye'de şike var' dedi, gereğini yaptır. Bunun için gidiyoruz."

KULÜBÜN EKONOMİK DURUMU

Denetleme Kurulu Raporuna göre, kulübün üye sayısı 25 bin 862 kişi.



Dernek ve bağlı şirketler olarak yerel mahkemelerde 42, FIFA ve CAS'ta 7, TFF'de 2, dernek hukuki ile ilgili 7, ceza davaları ile ilgili 2, icra takipleri ile ilgili 54 olmak üzere 114 dava dosyası bulunuyor.



Raporda, 1.11.2016-31.3.2017 tarihleri arasında dernek ve bağlı şirketlerin toplam gelirleri 107 milyon 784 bin 849 lira, giderleri ise 126 milyon 636 bin 467 lira olarak yer aldı.



Gerçekleşen gelir ve giderler sonucunda oluşan tablolara göre, 31.3.2017 tarihi itibariyle 87 milyon 438 bin 429 kısa vadeli mevcutları, 356 milyon 494 bin 141 lira kısa vadeli borcu, 405 milyon 567 bin 265 lira uzun vadeli borcu olmak üzere toplam 762 bin 61 bin 406 lira borcu bulunuyor. Bu mevcut rakamlar sonucunda kulübün 674 milyon 622 bin 977 lira net borcu bulunmaktadır.