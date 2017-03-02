Trabzonspor'da yapılacak transferler belirlendi

Trabzonspor’da yönetim, gelecek sezon 50. yılda şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturma yolunda girişimlere başladı.

Başkan Muharrem Usta, Teknik Direktör Ersun Yanal ile ayrıntılı bir değerlendirme yaptı ve transfer için düğmeye bastı.

BURAK EVET DEDİ

Karadeniz ekibinde listenin ilk sırasında Burak Yılmaz var. Çin'den ayrılmak isteyen yıldız golcünün, Trabzon'un teklifine prensipte ‘evet' dediği belirtildi.

LİSTEDE DÖRT İSİM DAHA VAR

Bordo-mavililerin listesinde Tunay Torun, Tolgay Arslan, Emre Akbaba ve Deniz Türüç de var. Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek olan Tunay ile görüşen yönetim, Tolgay konusunda da Beşiktaş'la temaslarını sürdürüyor.

Emre Akbaba konusunda Alanyaspor'dan söz alan Trabzon yönetimi, Deniz Türüç için de Kayseri'ye Zeki Yavru ve Mustafa Akbaş'ı verecek ve bu iki ismi renklerine bağlayacak.