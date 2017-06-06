Trabzonspor'da ayrılacaklar belli oldu

1 Kavgadan sonra ilk poz Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'yle kavgasından sonra çekilen ilk fotoğrafta yüzler gülüyor.

2 2016/17 sezonunda hakemlerin kazandığı ücretler Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda görev alan 22 hakem, maaş ve maç başı olarak 10 ayda toplam 6 milyon 490 bin 800 lira kazandı.

3 Arda Turan Yıldırım Demirören'e de küfretti Arda Turan'ın uçakta kavga ettiği Bilal Meşe'ye "Seni bu uçağa alanın da a... k..." diyerek Yıldırım Demirören'e de küfrettiği öğrenildi.

4 Şenol Güneş: Quaresma'yı dövmediysem insaniyetimden Quaresma'nın kendisine eldiven fırlatması hakkında konuşan Şenol Güneş, hoşgörüsü sayesinde Portekizli yıldıza bir şey yapmadığını söyledi.

5 Trabzonspor Vagner Love'ı transfer ediyor N'Doye ve Rodallega'dan memnun kalmayan Trabzonspor yönetimi, sezonun gol kralı Vagner Love'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

6 Orman'dan Q7'ye: Niyetin varsa git F.Bahçe'ye F.Bahçe'yle ilgili çıkan transfer dedikoduların ardından Quaresma'yla görüşen Fikret Orman, yıldız futbolcuya rest çekti.

7 Arda'nın Bilal Meşe'ye ettiği küfürler Makedonya-Türkiye maçının ardından uçakta Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan'ın, gazeteciye ağır küfürler ettiği ortaya çıktı.

8 Mehmet Ekici: Politikacılar F.Bahçe'ye gitmemi engelledi Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-lacivertli kulübe neden gelemediğini anlattı.

9 Arda Turan'dan saldırı açıklaması Arda Turan, uçaktan gazeteciye saldırı olayından sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.