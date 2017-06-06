Trabzonspor'da ayrılacaklar belli oldu

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, sezon finalinden hemen sonra yönetim ile bir araya gelmiş, kadroda düşünmediği oyuncuları bildirmişti.
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Bordo-mavili takımda Zeki Yavru, Mustafa Akbaş, İbanez gibi oyunculara, “Kulüp bulmanız halinde gerekli kolaylığı yapacağız mesajını ileten yönetimin, Eskişehir’de kiralık olan Ramazan Övüç dışındaki kiralıklara da aynı çağrıyı yaptığı belirtildi.
Sefa Yılmaz, Musa Nizam, Aykut Demir ve Muhammet Demir de sezonu Trabzonspor dışında tamamlamıştı.