Trabzonspor'da Burak-Selçuk heyecanı

Trabzonspor gelecek sezon şampiyon kadro kurmak için şimdiden kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal, gelecek sezon yerli yıldızlar ile iskeleti tamamlamayı ve üzerine 2-3 yabancı katmayı amaçlarken, öncelikli hedefin eski öğrencileri Burak Yılmaz ve Selçuk İnan olduğu belirtildi.

BURAK GELMEK İSTİYOR

Yanal'ın, Çin'in Beijing Guoan takımından ayrılmaya çalışan Burak Yılmaz ile görüştüğü ve 3 yıllık anlaşma için el sıkıştığı belirtilirken, 31 yaşındaki golcü oyuncunun Trabzon'dayken en iyi anlaştığı isim Selçuk İnan ile de görüştü.

SELÇUK ''EVET'' DEDİ

Yanal'ın, G.Saray'dan ayrılmaya hazırlanan ve yıllık 3 milyon Euro ücreti ile içerde 2 milyon euroluk alacağı bulunması nedeniyle gidişine sarı-kırmızılı kulübün de onay verdiği 32 yaşındaki orta saha ile görüştüğü öğrenildi.

Selçuk'un Trabzon'un teklifine 'evet' dediği Ersun Yanal'ın Burak ile yıldız oyuncuyu takımın liderlerinden yapmayı planladığı belirtildi.

ERSUN HOCA'NIN HATRI VAR

Hatırlanacağı gibi Yanal, 2006 yılında Manisaspor'da İnan ile beraber çalışmış, Burak Yılmaz'ın transfer edilmesi için de önemli rol oynamıştı.

TUNAY VE DENİZ DE ALINACAK

Burak ve Selçuk'un işini bitiren tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusunda Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat Tunay Torun ile birlikte Kayserispor'un 24 yaşındaki orta sahası Deniz Türüç ile de anlaşıldığı öğrenildi.